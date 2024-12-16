السلطات الاوكرانية اعلنت أن 30 جنديا كوريّا شماليّا على الأقل قتلوا وأصيبوا في كورسك الروسية

اعلنت السلطات الاوكرانية، ان "قواتها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 30 جنديا كوريّا شماليّا نشرتهم روسيا في منطقة كورسك (غرب) التي تسيطر كييف على جزء منها".

وأوضح جهاز الاستخبارات الأوكراني، ان "في 14 و15 كانون الأول، تكبدت وحدات من جيش جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية خسائر كبيرة قرب قرى بليخوفو وفوروجبا ومارتينوفكا في منطقة كورسك الروسية... قُتل وجُرح ما لا يقل عن 30 جنديا".