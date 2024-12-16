رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نتطلع لتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية

لفت مكتب رئيس مجلس القيادة الرّئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، في بيان، إلى أنّ "العليمي التقى رئيس مكتب مكافحة الإرهاب لجنوب ووسط وشرق آسيا بوزارة الخارجيّة الأميركيّة جيسي ليفنسون، وسفير الولايات المتّحدة باليمن ستيفن فاغن. وجرى خلال اللّقاء، بحث العلاقات الثّنائيّة بين البلدين الصّديقين وآفاقها المستقبليّة، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظّمة، وتعزيز الشّراكة الوثيقة بين الجانبين على مختلف الأصعدة".

وأوضح أنّ "اللّقاء تطرّق إلى التّهديدات الّتي تغذّيها حركة "أنصار الله" (الحوثيون)، والتّنظيمات المتخادمة معها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الاعتداءات، وأعمال القرصنة المستمرّة على سفن الشّحن البحري بدعم من النّظام الإيراني.

وأشاد العليمي بـ"التّعاون الوثيق بين اليمن والولايات المتّحدة الأميركيّة في مجال مكافحة الإرهاب، مع تطلّع مجلس القيادة الرّئاسي والحكومة لمضاعفة الضّغوط الدّوليّة على المليشيات الحوثيّة، بما في ذلك تصنيفها منظّمة إرهابيّة، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها".