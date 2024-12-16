سلطات بريطانيا والنرويج ستوقعان شراكة صناعية في مجال تحول الطاقة

يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر النروج اليوم حيث من المقرر أن يعلن مع نظيره النروجي يوناس غار ستور "شراكة صناعية خضراء" مستقبلية في مجال الطاقات المتجددة والتقاط الكربون، وفق بيان أصدره داونينغ ستريت.

واشار ستارمر في بيان، الى أن "الشراكة التي ستوقّع رسميا في ربيع عام 2025، ستتيح لبريطانيا اغتنام فرص عصر جديد في مجال الطاقة النظيفة، عبر تعزيز الاستثمارات في المملكة المتحدة وإيجاد فرص عمل في شكل فوري وفي المستقبل".

وشدد ستارمر على أن "شراكتنا مع النروج ستجعل بريطانيا أكثر أمانا في مجال الطاقة، ما يضمن عدم تعرضنا مجددا لارتفاع في أسعار الطاقة الدولية".

وتعهدت لندن التخلص من الكربون تماما في توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة "81% على الأقل" بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990، وأن تصبح محايدة من حيث انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وفي بداية تشرين الأول، أعلنت الحكومة استثمارا بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (26,2 مليار يورو) على مدى 25 عاما لتطوير التقاط الكربون وتخزينه في منطقتين صناعيتين سابقتين في شمال إنكلترا.