شكرا لقرائتكم خبر عن «أيان» تبيع حصة من استثمارها في «ورق» بقيمة 17.23 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار بيع جزء من حصتها فى استثمارها فى الشركة العربية لصناعة الورق (ورق) إلى شركة إعادة تدوير المواد للخدمات البيئية.
وقالت شركة أيان في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ 17.230 مليون ريال.
وتتمثل الصفقة فى استحواذ شركة إعادة تدوير المواد للخدمات البيئية على 10% من المساهمين الحاليين فى الشركة العربية لصناعة الورق (ورق).
وتتضمن الصفقة إصدار شركة ورق أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة لتصبح شركة إعادة تدوير المواد للخدمات البيئية تملك 35% من الشركة العربية لصناعة الورق (ورق).
وتملك شركة أيان عدد 2,134,350 سهم تمثل ما نسبته 4.7% من رأس مال الشركة العربية لصناعة الورق (ورق) قبل صفقة البيع ،وقد تم بيع عدد 693,666 سهم بقيمة 17,230,663 ريال لا غير.
وبعد إتمام عملية البيع فقد أصبحت شركة أيان تملك عدد 1,440,684 سهم تمثل 2.31% من رأس مال الشركة العربية لصناعة الورق (ورق) بعد إتمام الصفقة وإتمام عملية زيادة رأس المال.
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة العربية لصناعة الورق فى إنتاج اللفات الورقية والكرتونية وتسويق المنتجات الورقية وتجميع المخلفات الكرتونية والورقية وتسويقها وتجارة الجملة والتجزئة فى المواد والأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بصناعة الورق.
وبلغت القيمة الدفترية والمسجلة فى حسابات شركة أيان لإجمالى قيمة الاستثمار 17,100,507 ريال كما فى 31 ديسمبر لعام 2023م وبلغت القيمة الدفترية والمسجلة بحسابات شركة أيان للإستثمار للأسهم المباعة بقيمة 5,557,682 ريال كما فى 31 ديسمبر لعام 2023م.
ونوهت بإثبات الاستثمار فى حسابات شركة أيان بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل وقد بلغت قيمة ذلك الاستثمار 13,935,484 ريال كما في 31 ديسمبر لعام 2021م ، 20,695,393 ريال كما في 31 ديسمبر لعام 2022م ، 17,100,507 ريال كما في 31 ديسمبر لعام 2023م.
وأوضحت أن أسباب الصفقة: إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية لشركة أيان.
وأضافت أن استخدام المتحصلات من بيع الأصل لدعم المركز المالي وتعزيز خطط النمو المستقبلية.
ووفقاً لسعر البيع 24.84 ريال للسهم تبلغ قيمة أسهم أيان المتبقية فى الشركة العربية لصناعة الورق 35,786,590 ريال والتى تمثل نسبة 2.31% من رأس مال الشركة العربية لصناعة الورق.
الجدير بالذكر بأنه بتاريخ 15-12-2024م قد تلقت الشركة خطاباً من الشركة العربية لصناعة الورق بإتمام الصفقة ونقل ملكية الأسهم المباعة علماً بأن القيمة الدفترية للأسهم المباعة تمثل 1.1% من صافى أصول شركة أيان للإستثمار، ولا يوجد لتلك الصفقة أي أثر مالي على قائمة الأرباح والخسائر.
وقالت شركة أيان في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ 17.230 مليون ريال.
وتتمثل الصفقة فى استحواذ شركة إعادة تدوير المواد للخدمات البيئية على 10% من المساهمين الحاليين فى الشركة العربية لصناعة الورق (ورق).
وتتضمن الصفقة إصدار شركة ورق أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة لتصبح شركة إعادة تدوير المواد للخدمات البيئية تملك 35% من الشركة العربية لصناعة الورق (ورق).
وتملك شركة أيان عدد 2,134,350 سهم تمثل ما نسبته 4.7% من رأس مال الشركة العربية لصناعة الورق (ورق) قبل صفقة البيع ،وقد تم بيع عدد 693,666 سهم بقيمة 17,230,663 ريال لا غير.
وبعد إتمام عملية البيع فقد أصبحت شركة أيان تملك عدد 1,440,684 سهم تمثل 2.31% من رأس مال الشركة العربية لصناعة الورق (ورق) بعد إتمام الصفقة وإتمام عملية زيادة رأس المال.
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة العربية لصناعة الورق فى إنتاج اللفات الورقية والكرتونية وتسويق المنتجات الورقية وتجميع المخلفات الكرتونية والورقية وتسويقها وتجارة الجملة والتجزئة فى المواد والأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بصناعة الورق.
وبلغت القيمة الدفترية والمسجلة فى حسابات شركة أيان لإجمالى قيمة الاستثمار 17,100,507 ريال كما فى 31 ديسمبر لعام 2023م وبلغت القيمة الدفترية والمسجلة بحسابات شركة أيان للإستثمار للأسهم المباعة بقيمة 5,557,682 ريال كما فى 31 ديسمبر لعام 2023م.
ونوهت بإثبات الاستثمار فى حسابات شركة أيان بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل وقد بلغت قيمة ذلك الاستثمار 13,935,484 ريال كما في 31 ديسمبر لعام 2021م ، 20,695,393 ريال كما في 31 ديسمبر لعام 2022م ، 17,100,507 ريال كما في 31 ديسمبر لعام 2023م.
وأوضحت أن أسباب الصفقة: إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية لشركة أيان.
وأضافت أن استخدام المتحصلات من بيع الأصل لدعم المركز المالي وتعزيز خطط النمو المستقبلية.
ووفقاً لسعر البيع 24.84 ريال للسهم تبلغ قيمة أسهم أيان المتبقية فى الشركة العربية لصناعة الورق 35,786,590 ريال والتى تمثل نسبة 2.31% من رأس مال الشركة العربية لصناعة الورق.
الجدير بالذكر بأنه بتاريخ 15-12-2024م قد تلقت الشركة خطاباً من الشركة العربية لصناعة الورق بإتمام الصفقة ونقل ملكية الأسهم المباعة علماً بأن القيمة الدفترية للأسهم المباعة تمثل 1.1% من صافى أصول شركة أيان للإستثمار، ولا يوجد لتلك الصفقة أي أثر مالي على قائمة الأرباح والخسائر.