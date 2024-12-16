شكرا لقرائتكم خبر عن «باتك» توقع مذكرة تفاهم مع «باركن» لتقييم الفرص المتاحة للشركتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة باركن.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس التنفيذي لشركة باركن، إلى مقر شركة باتك في الرياض، أمس الأحد.
وتوفر المذكرة إطارًا لتقييم الفرص المتاحة بين شركة باركن وشركة باتك لبناء شراكة استراتيجية مع التركيز على شركة حلول المدن الذكية "شركة تابعة لباتك".
•تهدف الشراكة إلى دمج القدرات التشغيلية الشهيرة لشركة باركن مع شبكة المواقف المحلية الواسعة التي تديرها شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (SCSC)، وهي شركة تابعة لشركة باتك وأكبر مزود لمواقف المركبات المدفوعة في المملكة العربية السعودية.
•سيركز التعاون على تنفيذ التقنيات الرقمية المتطورة لتحسين تدفق حركة المرور وتعزيز تجربة المستخدم.
•تمثل مذكرة التفاهم خطوة رئيسية في استراتيجية النمو الدولية لشركة باركن، وتتماشى مع التزام شركة باتك بالحفاظ على حصتها السوقية مع تقدم مبادرات المدن الذكية في إطار رؤية السعودية 2030.
ستقيم الشركتان الفرص للتوسع في تقديم خدمات مواقف المركبات المدفوعة في السوق السعودي، بالتعاون مع الأمانات والبلديات ومطوري العقارات، ومشغلي مراكز التسوق، والفنادق، والمرافق الأخرى.
وستركز الشراكة المقترحة على تبني التقنيات الرقمية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، والبوابات الرقمية، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات الذكية، لتبسيط عملية الركن وتحسين الاستخدام وتقليل الازدحام، وتعزيز تجربة مواقف مركبات سلسة للعملاء.
وإلى جانب إتاحة المجال لإجراء العناية الواجبة، تمكّن المذكرة كلا الطرفين من تقييم فرص التعاون بشكل كامل، وتحديد أوجه التكامل بين الخبرة التشغيلية لشركة باركن في دبي والحضور القوي لشركة باتك في السعودية من خلال شركة حلول المدن الذكية، بالإضافة إلى الحصول على أي موافقات قانونية أو تنظيمية لازمة.
وأوضحت أن مدة المذكرة، مع شركة باركن (شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي) سنتين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس التنفيذي لشركة باركن، إلى مقر شركة باتك في الرياض، أمس الأحد.
وتوفر المذكرة إطارًا لتقييم الفرص المتاحة بين شركة باركن وشركة باتك لبناء شراكة استراتيجية مع التركيز على شركة حلول المدن الذكية "شركة تابعة لباتك".
•تهدف الشراكة إلى دمج القدرات التشغيلية الشهيرة لشركة باركن مع شبكة المواقف المحلية الواسعة التي تديرها شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (SCSC)، وهي شركة تابعة لشركة باتك وأكبر مزود لمواقف المركبات المدفوعة في المملكة العربية السعودية.
•سيركز التعاون على تنفيذ التقنيات الرقمية المتطورة لتحسين تدفق حركة المرور وتعزيز تجربة المستخدم.
•تمثل مذكرة التفاهم خطوة رئيسية في استراتيجية النمو الدولية لشركة باركن، وتتماشى مع التزام شركة باتك بالحفاظ على حصتها السوقية مع تقدم مبادرات المدن الذكية في إطار رؤية السعودية 2030.
ستقيم الشركتان الفرص للتوسع في تقديم خدمات مواقف المركبات المدفوعة في السوق السعودي، بالتعاون مع الأمانات والبلديات ومطوري العقارات، ومشغلي مراكز التسوق، والفنادق، والمرافق الأخرى.
وستركز الشراكة المقترحة على تبني التقنيات الرقمية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، والبوابات الرقمية، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات الذكية، لتبسيط عملية الركن وتحسين الاستخدام وتقليل الازدحام، وتعزيز تجربة مواقف مركبات سلسة للعملاء.
وإلى جانب إتاحة المجال لإجراء العناية الواجبة، تمكّن المذكرة كلا الطرفين من تقييم فرص التعاون بشكل كامل، وتحديد أوجه التكامل بين الخبرة التشغيلية لشركة باركن في دبي والحضور القوي لشركة باتك في السعودية من خلال شركة حلول المدن الذكية، بالإضافة إلى الحصول على أي موافقات قانونية أو تنظيمية لازمة.
وأوضحت أن مدة المذكرة، مع شركة باركن (شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي) سنتين.