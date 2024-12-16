شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الغياب بدون عذر يحرم الطلاب من الاختبارات القصيرة والتعويض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أن غياب الطلاب والطالبات دون عذر مقبول يحرمهم من إعادة الاختبارات القصيرة أو الحصول على درجات تعويضية، بما يتماشى مع قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، ما يعزز الانضباط المدرسي ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.

تسجيل الغياب يومياً



بحسب قواعد السلوك والمواظبة، يلتزم المعلمون والمعلمات بتسجيل غياب الطلاب بدقة في كل حصة دراسية باستخدام السجلات الورقية أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة مثل “نظام نور” و”منصة مدرستي”. يتم توثيق الغياب يومياً لضمان متابعة دقيقة لحضور الطلاب.

تواصل مع الأسر لمنع الغياب



تلتزم المدارس بإشعار أولياء الأمور فور غياب أبنائهم سواء عن يوم دراسي كامل أو حصة دراسية واحدة، باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز شراكة المدرسة مع الأسرة وضمان انتظام الطلاب في الحضور.

مهلة لتقديم الأعذار عن الغياب



أتاحت الوزارة تقديم أعذار الغياب خلال خمسة أيام من تاريخ حدوثه، وفي حال وجود أسباب مقنعة للتأخر، يمكن النظر في العذر إذا قُدّم قبل نهاية الفصل الدراسي وتم اعتماده من إدارة المدرسة وفقاً للإجراءات التنظيمية.

عقوبات الغياب المبرر



أوضحت الوزارة أن الغياب بدون عذر مقبول يترتب عليه خصم درجة عن كل يوم غياب من درجات المواظبة، مع تأثير مباشر على درجات المشاركة الصفية. كما أكدت عدم إعادة الاختبارات القصيرة أو منح درجات تعويضية للمتغيبين.



وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط المدرسي، مما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

وشددت الوزارة على أن الحضور المنتظم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التعليمية وضمان تفوق الطلاب والطالبات.