شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاختبار المعياري الثالث في مجال العلوم بمنصة مدرستي اليوم والان نبدء بالتفاصيل



وتستهدف الاختبارات قياس مهارات الطلاب في الرياضيات والعلوم والقراءة حيث يتم التركيز على قياس نواتج التعلم وتحليل قدرات الطلاب في التفكير النقدي واستيعاب النصوص وتحليل المفاهيم العلمية والرياضية كما تسعى الوزارة من خلال هذه الاختبارات إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد الإدارات التعليمية على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب مما يسهم في وضع خطط تطويرية ترفع من جودة المناهج الدراسية وتعمل على تحسين الأداء التعليمي في المملكة. الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق الاختبار الثالث من سلسلة الاختبارات المعيارية في مجال العلوم صباح اليوم الاثنين، الموافق 9 ديسمبر وذلك عبر منصة مدرستي الإلكترونية وعبر الرابط المباشر لمنصة اختبار على الموقع الإلكتروني للوزارة, وقد بدأ الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحاً واستمر لمدة ساعة واحدة ويمكن للطلاب الذين يتعذر عليهم تنفيذ الاختبار في المدرسة الدخول إلى المنصة وأداء الاختبار في أي وقت خلال الأربع والعشرين ساعة من بداية موعده.وتستهدف الاختبارات قياس مهارات الطلاب في الرياضيات والعلوم والقراءة حيث يتم التركيز على قياس نواتج التعلم وتحليل قدرات الطلاب في التفكير النقدي واستيعاب النصوص وتحليل المفاهيم العلمية والرياضية كما تسعى الوزارة من خلال هذه الاختبارات إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد الإدارات التعليمية على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب مما يسهم في وضع خطط تطويرية ترفع من جودة المناهج الدراسية وتعمل على تحسين الأداء التعليمي في المملكة.

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وأكدت وزارة التعليم أن هذه الاختبارات لا تتطلب أي تحضير مسبق من الطلاب، حيث تهدف إلى قياس القدرات الفعلية للتفكير والتحليل بعيداً عن الحفظ التقليدي مما يوفر فرصاً لتطوير مهارات الطلاب بشكل مباشر وتمكينهم من تحسين أدائهم في المواد المستهدفة .



وأوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات تأتي ضمن خطتها الشاملة لتحسين جودة التعليم من خلال جمع وتحليل نتائج دقيقة تسهم في تحقيق التحسين المستمر للممارسات التدريسية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية

وحثت الوزارة جميع المدارس على تمكين الطلاب من أداء الاختبارات ومتابعتهم بشكل فعال وتشجيعهم على المشاركة الكاملة حيث تعد هذه الاختبارات أداة رئيسية في تحسين الأداء التعليمي وتعزيز فرص التعلم للطلاب. وأكدت وزارة التعليم أن هذه الاختبارات لا تتطلب أي تحضير مسبق من الطلاب، حيث تهدف إلى قياس القدرات الفعلية للتفكير والتحليل بعيداً عن الحفظ التقليدي مما يوفر فرصاً لتطوير مهارات الطلاب بشكل مباشر وتمكينهم من تحسين أدائهم في المواد المستهدفة .وأوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات تأتي ضمن خطتها الشاملة لتحسين جودة التعليم من خلال جمع وتحليل نتائج دقيقة تسهم في تحقيق التحسين المستمر للممارسات التدريسية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية ألفين وثلاثين التي تسعى إلى تطوير التعليم والارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق التنمية المستدامةوحثت الوزارة جميع المدارس على تمكين الطلاب من أداء الاختبارات ومتابعتهم بشكل فعال وتشجيعهم على المشاركة الكاملة حيث تعد هذه الاختبارات أداة رئيسية في تحسين الأداء التعليمي وتعزيز فرص التعلم للطلاب.