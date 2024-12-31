شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على جازان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الاثنين أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.وشملت مدينة جيزان ومحافظتي العارضة، وهروب، والعديد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.وعن طقس الشرقية، كان نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، من ضباب كثيف على أجزاء من المنطقة خلال ساعات الصباح الباكر.وبدأت الحالة من الساعة 10 مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء، فيما يشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد والأحساء وبقيق.وبخصوص التأثيرات المصاحبة فتتمثل في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار الرياح الشديدة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.وحتى الساعة 8 صباحًا تستمر الرياح على عدة أجزاء الشعيبة والليث ورابغ في مكة المكرمة، والرايس وينبع في المدينة المنورة، وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج في تبوك.وفي تصريحات خاصة لـ "اليوم" أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن المناطق الشمالية ستشهد طقسًا باردًا.وذكر أن تلك الحالة تتضمن تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل.كما توقع "العقيل" أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوع.ولفت "العقيل" إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية.وتميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازان.وتميل الأجواء للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية.وإجمالًا تشهد المناطق السعودية هذا الأسبوع أجواءً باردة على أغلب المناطق، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية.وإلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، تصل درجات الحرارة، فيما يتوقع أن تتراجع الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودة.