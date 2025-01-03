شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا.. الحكومة ترصد 100 ألف دولار مكافأة للكشف عن مكان معارض والان نبدء بالتفاصيل

الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

الدمام - شريف احمد - رصدت الحكومة في فنزويلا اليوم الخميس، مكافأة قدرها 100 ألف دولار للإدلاء بأية معلومات عن مكان وجود إدموندو جونزاليس، المرشح الرئاسي للمعارضة الذي يزعم أنه هزم الرئيس نيكولاس مادورو في انتخابات العام الماضي.وجاء الإعلان عن المكافأة قبل ثمانية أيام من بدء الولاية الرئاسية المقبلة لرئيس فنزويلا.وقال المكتب الصحفي لوكالة التحقيقات العلمية والجنائية والطب الشرعي في البلاد في تعليق على منشور على تطبيق يظهر نشرة مع صورة جونزاليس وتعليمات بتسليمه إلى السلطات: "تقديم مكافأة قدرها 100 ألف دولار لأي شخص يقدم معلومات حول مكانه".وغادر جونزاليس، فنزويلا في سبتمبر إلى المنفى في إسبانيا بعد أن أصدر قاض مذكرة اعتقال له في إطار تحقيق مرتبط بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو، والتي قال المجلس الانتخابي الوطني في البلاد وأغلبية أعضائه من أنصار الحزب الحاكم، إن مادورو فاز بها.ورغم ذلك، وعلى عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، لم تقدم السلطات الانتخابية فرزا مفصلا للأصوات.