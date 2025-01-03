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فنزويلا.. الحكومة ترصد 100 ألف دولار مكافأة للكشف عن مكان معارض

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د ب أ - كاراكاس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رصدت الحكومة في فنزويلا اليوم الخميس، مكافأة قدرها 100 ألف دولار للإدلاء بأية معلومات عن مكان وجود إدموندو جونزاليس، المرشح الرئاسي للمعارضة الذي يزعم أنه هزم الرئيس نيكولاس مادورو في انتخابات العام الماضي.
وجاء الإعلان عن المكافأة قبل ثمانية أيام من بدء الولاية الرئاسية المقبلة لرئيس فنزويلا.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (د ب أ)

الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

وقال المكتب الصحفي لوكالة التحقيقات العلمية والجنائية والطب الشرعي في البلاد في تعليق على منشور على تطبيق يظهر نشرة مع صورة جونزاليس وتعليمات بتسليمه إلى السلطات: "تقديم مكافأة قدرها 100 ألف دولار لأي شخص يقدم معلومات حول مكانه".
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تتحدث إلى وسائل الإعلام بجوار مرشح المعارضة للرئاسة إدموندو جونزاليس - د ب أ

وغادر جونزاليس، فنزويلا في سبتمبر إلى المنفى في إسبانيا بعد أن أصدر قاض مذكرة اعتقال له في إطار تحقيق مرتبط بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو، والتي قال المجلس الانتخابي الوطني في البلاد وأغلبية أعضائه من أنصار الحزب الحاكم، إن مادورو فاز بها.
ورغم ذلك، وعلى عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، لم تقدم السلطات الانتخابية فرزا مفصلا للأصوات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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