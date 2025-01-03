شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لص عقب سرقته مجوهرات وسلاح تقدر بـ3 ملايين ريال في الشحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية الشحر، اليوم الخميس، متهما بجريمة سرقة مجوهرات ومسدس فرد شخصي من أحد المنازل.

وأفادت مصادر إعلامية، أن مركز السوق تلقى بلاغًا بتعرض منزل للسرقة، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 3 ملايين ريال، قبل تحرك فرق البحث الجنائي.

الأمنية بعد التحريات وجمع الأدلة إلى القبض على متهم يدعى ( ع.س.ا)، بالغ 38 عاما، ونجحت في استرجاع المسروقات.