شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لص عقب سرقته مجوهرات وسلاح تقدر بـ3 ملايين ريال في الشحر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية الشحر، اليوم الخميس، متهما بجريمة سرقة مجوهرات ومسدس فرد شخصي من أحد المنازل.
وأفادت مصادر إعلامية، أن مركز السوق تلقى بلاغًا بتعرض منزل للسرقة، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 3 ملايين ريال، قبل تحرك فرق البحث الجنائي.
الأمنية بعد التحريات وجمع الأدلة إلى القبض على متهم يدعى ( ع.س.ا)، بالغ 38 عاما، ونجحت في استرجاع المسروقات.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على لص عقب سرقته مجوهرات وسلاح تقدر بـ3 ملايين ريال في الشحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.