زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أعلن استقالته بعد عزل رئيس البلاد

أعلن زعيم الحزب الحاكم في ​كوريا الجنوبية​ هان دونغ-هون استقالته، بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحًا لعزل الرّئيس يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفيّة الّتي لم تدم طويلًا.

وأشار في مؤتمر صحافي، إلى "أنّني أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشّعب"، مقدّمًا "اعتذاره الصّادق لجميع الذذين عانوا بسبب الأحكام العرفيّة".

ويواجه يون يوك سول تحقيقًا جنائيًّا بتهمة "التّمرّد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريًّا بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقِف وزير الدّفاع السّابق ومسؤولون عدّة آخرون.

وكان قد دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبيّة، المحكمة الدّستوريّة أمس الأحد، إلى البتّ بمصير الرّئيس المعزول بسرعة، حتّى تتمكن البلاد من التّعافي من "الاضطرابات الوطنيّة" و"الوضع العبثي"، النّاجم عن فرض الأحكام العرفيّة بشكل مفاجئ في الثّالث من كانون الأوّل الماضي.