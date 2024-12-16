الامارات | محمد بن راشد يهنئ الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 ديسمبر 2024

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين الشقيق عيدهم الوطني المجيد ال53 .. وكل التبريكات بعيد الجلوس الخامس والعشرون للملك".

وأضاف سموه: "أدام الله عليكم نعمته .. وأدام عليكم الأمن والأمان .. والازدهار والاستقرار .. وأدام المحبة بين الشعبين الشقيقين".