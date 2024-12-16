شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ماجدة الخطيب على المسرح.. تشاجرت مع هياتم ووضعت القلعاوي في موقف محرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب، اليوم الإثنين 16 ديسمبر، والتى وبدأت مسيرتها في دور صغير بفيلم "حب ودلع" لتتوالي بعد ذلك في تقديم العديد من الأفلام التي صنعت نجوميتها، ولذلك فهى تعتبر واحدة من أهم فنانات جيلها، وكان لمشوارها العديد من المواقف خاصة على المسرح.

ماجدة الخطيب تضع محمود القلعاوي في موقف محرج

وضعت الفنانة ماجدة الخطيب الفنان محمود القلعاوي في موقف محرج أثناء تقديمها لمسرحية "الجوكر" حيث كشف القلعاوي في لقاء تليفزيوني أن الفنانة ماجدة الخطيب هى من كانت تقوم بدور وفاء فى العرض الأول قبل الفنانة هناء الشوربجى، ووضعته فى موقف محرج فعندما أنهى مشهده مع محمد صبحى ونظر إلى ماجدة ليكمل الحوار ولم يجدها فاضطر إلى ارتجال بعض الكلمات إلى أن دخلت ماجدة، فألقى اللوم عليها بسبب مغادرتها المسرح ووضعه فى هذا الموقف لتقول له "ماكنتش قادرة كنت لازم أدخل الحمام كنت بموت".

مشاجرة بين ماجدة الخطيب وهياتم

فى عام 1997 كانت ماجدة الخطيب تشترك فى بطولة مسرحية " يا أنا يا أنت" أمام عدد من النجوم، و هياتم كانت هي منتجة العمل، وفي أحد المشاهد التى تجمعهما معا نشأت مشاجرة عنيفة بينهما ظن الجمهور أنها ضمن أحداث المسرحية، ولكنها وصلت إلى الضرب بعد أن تعدت هياتم عليها وأصابتها بالكدمات والجروح وكسرت ساق ماجدة الخطيب.

وبعد ذلك اكتشف الجمهور أنها مشاجرة حقيقية، وأعاد مسئولو المسرح ثمن التذاكر للجمهور وتوجه الشهود وهياتم وماجدة إلى قسم شرطة "الأزبكية" لتحرير محضر بالواقعة.

وقالت ماجدة إنها اتفقت على عقد بقيمته 25 ألف جنيه، على أن تحصل على نصف المبلغ كل 15 يوما، وذلك منذ بداية العرض، وأنها بعد فترة لم تتقاض سوى مبلغ 3 آلاف جنيه، متهمة هياتم بأنها كانت تماطل في دفع باقى أجرها وأجور زملائها أيضا من بينهم، نرمين الفقي، وأحمد آدم، وأحمد حلاوة فضلاً عن قيامها بالتعدى عليها بالضرب هى وبلطجية.