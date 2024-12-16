شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبهج لمهرجان فنون الأداء واحتفاء بالتراث وتكريم الرواد والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أمس الأحد، مهرجان فنون الأداء، بمسرح السامر، بحضور المخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للدورة الرابعة (دورة الراحل صلاح السقا)، وبدأ المهرجان الذي قدمته الإعلامية والفنانة ولاء الحديني بفقرات أدائية قبل فتح الستارة منها الأراجوز والعزف علي الربابة، ومع فتح الستارة قدمت لنا فرقة " كازينو بديعة "عدد من الأغاني التراثية تفاعل معها الجمهور، ونالت إعجاب كل الحضور بما تحمله من نوستالجيا وأداء معبر من قبل الفرقة .



الدورة الرابعة لمهرجان فنون الاداءالمذيعة والفنانة ولاء الحديني



تكريم اسم المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي يتسلمها الفنان أحمد الشافعي



تكريم الشيخ ياسين التهامي

وطالبت مقدمة حفل الافتتاح ولاء الحديني كل الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي روح الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، وقدمت اعتذار من الشاعر هشام الجخ الذي كان مفترضا تقديمه للحفل ولكنه اعتذر لظروف صحية، وفي كلمته قال الفنان والمخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للمهرجان: أنا عايز اقول كلمة أنا حاسسها بعيدا عن الكلمات الرسمية، أنا سألت نفسي عندما رشحتني د. غادة جبارة، ود. سمر سعيد، ماهي علاقتي بالفن الشعبي، فكرت فوجدت أنني منذ الصغر وأنا محب للفن الشعبي، وهو ينقل لنا تاريخنا، والفن الشعبي مقاومة وهو يقدم لنا الواقع الحقيقي الاجتماعي وهو ضرورة من ضرورات الحياة وهو جزء أصيل يستحق منا جميعا كل التقدير، وانا أتشرف لأكون جزء من هذا المهرجان .



المخرج أحمد البوهي

وفي كلمتها، قالت الدكتورة ولاء محمد رائد اللحنة الفنية: الحمد لله كلل تعبنا بالنجاح وأنا لا انسي كلمة د. غادة جبارة كل دورة وهي تؤكد أنه طالما نحن مكملين وبعد انتهاء الدورة الرابعة نستعد للدورة الخامسة، إذن فنحن ناجحين، وانقل لكم اعتذار سمر سعيد علي عدم الحضور لسفرها، وأشكر كل العاملين بالمهرجان من أساتذة وطلبة .

وفي كلمتها قالت الدكتورة غادة جبارة إن الاستمرارية تعني النجاح، وهذا المهرجان عزيز علي قلبي لأنه ولد معي عندما كنت نائبا لرئيس الأكاديمية، وأنا سعيدة بهذا المجهود الكبير الذي قام به المعهد والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وسعادتي أكبر بأن الدورة تحمل اسم المخرج الكبير الراحل صلاح السقا وهو مبدع من مبدعينا، وأشكر المخرج أحمد البوهي فهو فنان وشخص مخلص جدا في عمله، وأشكر كل شركاء النجاح وهم البنك التجاري الدولي ومسرح السامر وكل الداعمين، واشكر كل أبنائي الطلبة والطالبات المشرفين لنا دائما .

وعقب كلمة غادة جبارة تم تكريم رواد فنون الأداء، الدكتور الفنان سامي عبد الحليم، الراحل الدكتور سميح شعلان، المخرج والفنان الراحل عبد الرحمن الشافعي وتسلمها نجله الفنان أحمد الشافعي، الفنان الراحل محمود رضا، والراحل المخرج صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه، والشيخ ياسين التهامي الذي نال تصفيقا حادا عقب صعوده علي المسرح والاعلان عن تكريمه، وأخرج حفل الافتتاح المخرج والفنان أسامة فوزي، وعرض عقب مراسم حفل الافتتاح العرض المسرحي الأدائي " ١٩٩٢" .



الدورة الرابعة لمهرجان فنون الاداء (4)



الدورة الرابعة لمهرجان فنون الاداء (5)



الدورة الرابعة لمهرجان فنون الاداء (6)

مهرجان فنون الأداء يتولى الكاتب والمخرج أحمد البوهي رئاسته الشرفية، و يقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن علي، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد علي، ويقام المهرجان بدعم من البنك التجاري الدولي.



اعضاء لجنة التحكيم



افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان فنون الاداء (1)



افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان فنون الاداء (3)