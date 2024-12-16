شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 16-12-2024.. بداية مشرقة للذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024، حيث سجل الذهب صعودًا محدودًا في السوق المصري، مع فتح التداول على الذهب في الصاغة بمستهل تعاملات هذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024

عيار 24 يسجل 4366 جنيها.

عيار 21 يسجل 3820 جنيها.

عيار 18 يسجل 3274 جنيها.

الجنيه الذهب 30560 جنيها.

وفقد الذهب العالمي معظم المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بالقرب من سعر الافتتاح، وذلك بعد يومين من الخسائر محت معظم مكاسب الذهب الذي سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع، يأتي هذا في ظل عدم اليقين بشأن التوقعات المتعلقة بمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليغلق عند المستوى 2648 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2643 دولار للأونصة، وكان قد سجل اعلى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2726 دولار للأونصة.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب بعد أن سجل أسبوعين متتاليين من الخسائر، بينما قد انخفض الذهب يوم أمس الجمعة بنسبة 1.2% ليتبع انخفاض آخر يوم الخميس بنسبة 1.4%.