شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 16-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:14 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الإثنين 16-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.88جنيه للشراء. 14.04جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.06جنيه للشراء. 13.85جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.99جنيه للشراء. 13.96جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.97جنيه للشراء. 14.04جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 13.07جنيه للشراء. 14.04جنيه للبيع.



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