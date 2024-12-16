هزة أرضية بقوة 4,9 درجات ضربت ولاية الشلف في الجزائر

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4,9 درجة على مقياس "ريختر"، ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائريّة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.
وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكيّة والفيزياء الأرضيّة في الجزائر، بأنّ مركز الهزّة كان على بُعد 3 كيلومترات شمال الزبوجة بولاية الشلف على ساحل البحر الأبيض المتوسّط.
من جهتها، أعلنت هيئة الدّفاع المدني الجزائريّة أنّه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث خسائر مادّيّة أو بشريّة في مختلف بلديات الولاية.
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