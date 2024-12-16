خاص - حسين فنيش : " مشاركتي في ما فيي أغنى من خمسة ونص .. وهناك ممثل تكلّم عني بالسوء "

ميرنا وليد - بيروت - حسين فنيش ممثل لبناني أثبت نفسه منذ سنوات، من خلال عدة أعمال تمثيلية شارك فيها، نذكر منها: "كل الحب كل الغرام، ثورة الفلاحين، ما فيي، حنين الدم، خمسة ونص، موجة غضب، رصيف الغرباء والزمن الضائع".

موقع "الفن" أجرى مقابلة مع حسين فنيش، وتحدثنا معه في عدد من المواضيع.



بداية لأي مدى أثّر عليك اسم حسين فنيش الذي يحمله أيضاً قيادي في الح. ز. ب؟

لا أعلم إذا كان المقصود من وضع صورتي في الخبر، الذي تناول الشـ هيد المستهدف حسين فنيش بقصد الأذية أم لا، لا أعلم ما إذا كان هناك أثر سلبي، أما بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، فلا يؤثر ذلك عليّ بشيء، نطلب الرحمة لجميع الشـ هداء، ونسأل الله أن لا تعود الحـ رب، وأن يكون جميع الناس دائماً سالمين.





فلننقل إلى التمثيل، لماذا لا نراك في دراما معرّبة رغم غزارة إنتاجها؟

حتى الآن لم أشارك في الأعمال المعربة، وهي في الحقيقة أعمال جميلة وبعضها ناجح جداً، موضوع مشاركتي في هذه الدراما يتعلق بالعرض والطلب، ومن الممكن أن أشارك في هذه الأعمال إن شاء الله.

لاحظنا أنك اعتمدت لوك جديداً، هل هو من أجل دور تمثيلي معيّن؟

لا، ليس من أجل عمل معين، ولكن فقط بهدف التجديد والتغيير.

من ناحية الأعمال العربية المشتركة، بين مسلسل "ما فيي" ومسلسل "خمسة ونص"، أي منهما كان الأفضل لك، أو مشاركتك فيه كانت غنية بالنسبة لك؟

العملان هما من الأعمال المميزة، وتركا أثراً وحققا نجاحاً جيداً جداً، لكن من ناحية مساحة الدور، مسلسل "ما فيي" كان أغنى بالنسبة لي.

شاركت سابقاً في مسلسل "الزمن الضائع"، كيف عملك تجربتك فيه؟

مسلسل "الزمن الضائع" للمنتج والمخرج العزيز الأستاذ إيلي معلوف، مثله مثل مسلسل "رصيف الغرباء" ومسلسل "موجة غضب"، فهذه الأعمال حققت نجاحاً، وأثرها جميل جدا.



هل يستحق حسين فنيش فرصاً أكثر من التي تتاح له؟

في الحقيقة لا أستطيع أن أحدد ما إذا كنت أستحق فرصاً أكثر، أترك التقييم للجمهور أو للصحفيين، أنا أقوم بما عليّ فعله والله كريم.



ما هي التجربة الأسوأ لك في التمثيل؟

ليست هناك تجربة أسوأ، هناك تجارب تكون نتيجتها أحياناً أقل من ما كنا نتوقعه لها، لكننا نتعلم منها الكثير.

هل حسين فنيش يغار من ممثل معين؟

الحمد لله، ليس لدي سبب حتى أغار من أحد، ربي أعطاني أكثر من ما أستحق.

هل سبق وعرفت أن هناك ممثلاً يتكلم عنك بالسوء؟

نعم، ولكني لا أحاسب ولا أعاتب، وكأن شيئاً لم يكن، هذه تفاصيل لا تعنيني، أحب أن أهتم بعملي.

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