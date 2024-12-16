سلطات تايوان تتسلم الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأميركية

تسلمت سلطات تايوان 38 دبابة قتالية متطورة من طراز أبرامز من الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين، في وقت تعزز الجزيرة قدراتها العسكرية ضد أي هجوم صيني محتمل.

واكدت وزارة الدفاع التايوانية إن الدبابات من طراز M1A2 - وهي الدفعة الأولى من 108 دبابات تم طلبها في عام 2019 - وصلت إلى تايوان ف ونقِلت إلى قاعدة تدريب للجيش في هسينشو جنوب العاصمة تايبيه.