افادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة أنصار الله "الحوثيين" بأن "طيران العدوان الأميركي البريطاني نفذت فجر اليوم بغارة جوية استهدفت منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة".

كانت هذه تفاصيل خبر المسيرة: عدوان أميركي بريطاني استهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي بمحافظة حجة فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.