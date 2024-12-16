افتتاح “سوق الأولين” و”دونز أوف آريبيا” ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٤

افتتحت مساء اليوم منطقتان جديدتان ضمن موسم الرياض ٢٠٢٤، هي “سوق الأولين” و”دونز أوف آريبيا”، مقدمتين تجارب فريدة تجمع بين التراث والترفيه.

وتبرز “سوق الأولين” إحدى المناطق المجانية في موسم الرياض التي عادت بحلة جديدة هذا العام، التراث السعودي من خلال عروض موسيقية وفلكلورية وحرف يدوية تتيح للزوار فرصة التعرف على الصناعات التقليدية مثل النسيج وصناعة الأواني الفخارية.

كما تضم المنطقة الواقعة في ساحة العروض بالدائري الشرقي، منصات تفاعلية تشمل أنشطة مثل حياكة السدو وتجربة الطهي، إلى جانب منطقة “سفرة الديرة” التي تقدم أشهى الأطباق الشعبية.

وللأطفال، توفر السوق أنشطة مستوحاة من التراث، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات وتعزز دعم الحرفيين المحليين.

أما في منطقة الطوقي شمال الرياض، فتأخذ “دونز أوف آريبيا” الزوار في رحلة إلى قلب الصحراء. حيث تقدم المنطقة تجارب مميزة تشمل ركوب الجمال والخيل والدراجات الرباعية بين الكثبان الرملية، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تخييم فاخرة وأمسيات تحت النجوم تضم عروضًا موسيقية حية. إذ يجمع المكان بين الأصالة والحداثة، مما يجعله وجهة استثنائية ضمن موسم الرياض لهذا العام.

وتضم المنطقة مركزًا مخصصًا لعشاق المغامرة للتجارب المثيرة، يمكن للزوار تجربة ركوب الجمال والخيل العربية الأصيلة، بالإضافة إلى خوض رحلات على الدراجات الرباعية عبر الكثبان الرملية وسط بيئة آمنة تُعنى بأعلى معايير السلامة.