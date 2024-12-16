رعية سيدة النجاة العجائبية في الكفور- النبطية أطلقت حملة "تشجّع لنعود ونبني"

أطلقت رعيّة سيدة النجاة العجائبيّة في الكفور- النبطية، حملةً بعنوان "تشجّع لنعود ونبني"، لدعم إعمار وإعادة ترميم الكنائس الأثريّة ومنازل الرّعيّة. ولفتت إلى أنّ مسح الأضرار فاق الـ700 ألف دولار. وأشارت إلى أنّ للاستعلام والتّبرّع، يمكن الاتصال على: 03468995 أو 03218268.

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