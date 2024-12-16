شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن الغذائي» ترسي الدفعة السادسة من القمح المستورد لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (804,000) طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس: إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (فبراير - أبريل 2025م) بواقع (13) باخرة، موزعة على عدد (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (253) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (301) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (195) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وتنافست (17) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (6) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.