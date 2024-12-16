الاقتصاد

عمومية «آفاق الغذاء» توافق على تعدل مادة متعلقة بـ«أغراض الشركة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي المتعلقة بـ( أغراض الشركة)
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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