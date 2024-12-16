شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «آفاق الغذاء» توافق على تعدل مادة متعلقة بـ«أغراض الشركة» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية