شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «آفاق الغذاء» توافق على تعدل مادة متعلقة بـ«أغراض الشركة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي المتعلقة بـ( أغراض الشركة)
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي المتعلقة بـ( أغراض الشركة)