كشفت صحيفة "هآرتس" بأن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي أخبر صحفيين الأسبوع الماضي أن سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى المقبلة، مشيرة الى ان "المسؤول العسكري قال إن المهمة المقبلة قد تحظى بدعم الإدارة الأميركية الجديدة خصوصا أنها تستهدف إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: مسؤول عسكري إسرائيلي أخبر صحفيين أن سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى التي تستهدف إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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