خارجية قطر دانت خطة توسيع المستوطنات بهضبة الجولان: لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها

أعربت ​وزارة الخارجية القطرية​، عن إدانتها بشدّة، "مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطّة لتوسيع المستوطنات الإسرائيليّة في ​هضبة الجولان​ المحتلّة"، وعَدّتها "حلقةً جديدةً في سلسلة الاعتداءات الإسرائيليّة على الأراضي السّورية، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدّولي".

وشدّدت في بيان، على "ضرورة اضطلاع ​المجتمع الدولي​ بمسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السّوريّة، والامتثال لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، فضلًا عن التّضامن لمواجهة مخطّطاته الانتهازيّة".

وجدّدت الوزارة "موقف قطر الثّابت الدّاعم لسيادة ​سوريا​ واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها"، معلنةً "مساندتها للجهود الإقليميّة والدّوليّة كافّة، الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلّعات شعبها الشّقيق".