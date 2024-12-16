أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن إدانتها بشدّة، "مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطّة لتوسيع المستوطنات الإسرائيليّة في هضبة الجولان المحتلّة"، وعَدّتها "حلقةً جديدةً في سلسلة الاعتداءات الإسرائيليّة على الأراضي السّورية، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدّولي".
وشدّدت في بيان، على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السّوريّة، والامتثال لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، فضلًا عن التّضامن لمواجهة مخطّطاته الانتهازيّة".
وجدّدت الوزارة "موقف قطر الثّابت الدّاعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها"، معلنةً "مساندتها للجهود الإقليميّة والدّوليّة كافّة، الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلّعات شعبها الشّقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر دانت خطة توسيع المستوطنات بهضبة الجولان: لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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