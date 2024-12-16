خارجية الإمارات دانت قرار التوسع بالاستيطان بهضبة الجولان: حريصون على وحدة سوريا واستقلالها

أعربت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية، عن إدانتها بشدّة "قرار الحكومة الإسرائيليّة التّوسّع بالاستيطان في ​هضبة الجولان​ المحتلّة، ما يهدّد بالمزيد من التّصعيد والتّوتّر في المنطقة".

وأكّدت في بيان، "حرص دولة الإمارات على وحدة ​سوريا​ واستقلالها وسلامة أراضيها"، مشيرةً إلى أنّ "قرار التّوسّع في الاستيطان في هضبة الجولان يُعدّ إمعانًا في تكريس الاحتلال، وخرقًا وانتهاكًا للقوانين الدّوليّة". وأعلن "رفض الإمارات القاطع للإجراءات والممارسات كافّة الّتي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلّة، وتهدّد أمن سوريا الشّقيقة وسيادتها واستقرارها".