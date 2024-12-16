مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزلين في حي الشجاعية ومخيم النصيرات

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل ستّة مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة القرم في شارع البلتاجي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأشارت أيضًا إلى "مقتل خمسة مواطنين بينهم طفل، إضافةً لإصابة 13 آخرين، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وكانت قد لفتت "وفا" مساء أمس، إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قصفت مدرسة أحمد بن عبد العزيز التّابعة لوكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (أونروا) قرب مجمع ناصر الطبّي غرب مدينة خان يونس، الّتي تؤوي نازحين، ما أدّى لمقتل 20 مواطنًا من عائلة طافش، بينهم أطفال، وإصابة آخرين".