شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: آخر موعد للتجديد والاشتراك بمشروع العلاج 26 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إن آخر موعد للاشتراك وتجديد الاشتراك بمشروع العلاج 2025، لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، هو الثلاثاء 26 ديسمبر الحالى 2024، مشيرة إلى أنه بعد هذا التاريخ يتم إتاحة تجديد الاشتراك للأعضاء أونلاين فقط، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج 45000 جنيه لكل الفئات.

وأوضحت أنه تيسيراً على الأعضاء الراغبين فى تجديد الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم يمكنكم سداد اشتراك نقابتهم، وكذلك اشتراك تجديد المشروع عن طريق خدمة الدفع الالكترونى (كود الأطباء البشريين لتجديد اشتراك النقابة هو 765 وكود مشروع العلاج هو 758)

وأشارت إلى أن مشروع العلاج يتيح خدمة التوصيل للقاهرة والجيزة، فيمكن للأعضاء سداد اشتراك مشروع العلاج إلكترونيا والحصول على الكارنيهات والكوبونات عن طريق شركات الشحن للتوصيل للقاهرة والجيزة فقط ( داخل المحافظتين) عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- سداد قيمة الاشتراك بأية طريق دفع.

2- ارسال صورة ايصال الدفع والعنوان بالتفصيل على الارقام التالية عن طريق الواتساب:

01009205907

01202958595

3- يتم ارسال الكارنيه والكوبونات خلال 3 أيام عمل.

4- تقدم الخدمة نظير مبلغ 60 جنيه تسدد عند الاستلام.

وأوضحت أن المشروع يعمل خلال فترة الاشتراكات من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.



وحول الأوراق اللازمة للاشتراك أول مرة بمشروع العلاج، فهى:

1- صورة كارنيه النقابة.

2- صورة بطاقة الرقم القومى.

3- صورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2024.

4- صورة حديثة لكل عضو.

5- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها، مثل: صورة بطاقة الرقم القومى - عقد زواج - شهادة ميلاد، وغيرها.

6- صورة كارنيه الدراسة للأبناء عمر 18 عاما فأكثر.

7- شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية أخرى، للإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة.



