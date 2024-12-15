شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع فى سوق "اليوم الواحد" السبت 14-12-2024.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن أسعار السلع الغذائية الأساسية بأسواق اليوم الواحد، والتي تقام أسبوعيًا بالأحياء لتوفير مختلف أنواع المواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وبتخفيضات تصل لـ30%، افتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارية الداخلية، سوق لليوم الواحد في كلًا من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وجاءت قائمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بأسواق اليوم الواحد على النحو التالي:

-الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر".

-مكرونة أنواع (400 جرام) بـ8.5 جنيه.

-اللوبيا المعبأة (400 جم) بـ35 جنيهًا.

-الفاصوليا البيضاء (400 جم) بـ39 جنيهًا.

-عدس بجبة (400 جم) بـ25 جنيهًا.

-العدس الأصفر (400 جم) بـ25 جنيهًا.

-الأرز البسمتي المعبأ (1 كجم) بـ62 جنيهًا.

-السكر بـ30 جنيهًا للكيلو.

-الدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو.

-اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا.

-الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

-عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

-عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

-عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

-جبنة اسطنبولي بـ95 جنيهًا للكيلو.

-جبنة براميلي بـ95 جنيهًا للكيلو.

-جبنة ملح خفيف بـ100 جنيه للكيلو.

-جبنة دمياطي بـ95 جنيهًا للكيلو.

-جبنة كيري قشطة بـ70 جنيهًا للكيلو.

-جبنة كيري بـ70 جنيهًا للكيلو.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية التى تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.



