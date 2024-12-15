الآلاف تظاهروا في مدن إسرائيلية للضغط لإبرام صفقة للإفراج عن الأسرى في غزة

تظاهر الآلاف في مدن عدّة في إسرائيل مساء السّبت، لمواصلة الضّغط على الحكومة لإبرام اتفاق من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، بعد أكثر من عام على بدء الحرب مع الحركة.

وكان قد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، أنّ إسرائيل "ستواصل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، سواء الأحياء منهم أو القتلى".

بدورها، ذكرت مصادر إسرائيليّة لقناة 12 العبريّة، أنّ التّوصّل إلى اتفاق جديد مع "حماس" على تبادل الأسرى، قد يكون ممكنًا "في غضون شهر".

ومنذ أن اندلعت الحرب في غزة، تمّ التّوصّل إلى هدنة وحيدة في تشرين الثّاني 2023، أُفرج خلالها عن 105 أسرى، في إطار اتفاق أتاح في المقابل إطلاق سراح 240 أسيرًا فلسطينيًّا من السّجون الإسرائيليّة. ومذّاك، حرّر الجيش الإسرائيلي سبعة أسرى، فيما بقيت المفاوضات بشأن هدنة جديدة تراوح مكانها مدى أشهر.