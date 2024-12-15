الجيش الإسرائيلي مشّط ليلًا المنطقة من المنارة باتجاه ميس الجبل بالأسلحة الرشاشة الثقيلة

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ الجيش الإسرائيلي مشّط بالأسلحة الرشّاشة الثّقيلة، المنطقة من المنارة في اتجاه بلدة ميس الجبل ليلًا".

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