"القوات" طالبت القوى الأمنية بتنفيذ قرار هدم بناء مخالف على أرض لوقف مار الياس- سرعيتا

أشارت الدّائرة الإعلاميّة في "​حزب القوات اللبنانية​"، إلى أنّ "في عام 2016، بدأ بعض الأشخاص من بلدة أفقا في قضاء جبيل بالبناء على إحدى الأراضي المعروفة بـ"ضهر الهوا"، الّتي تقع ضمن بلدة الغابات العقاريّة، والّتي تعود ملكيّتها لوقف مار الياس- سرعيتا؛ وتمّ آنذاك توقيفهم من قبل أهالي الغابات".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في 21 تشرين الأوّل الماضي، تقدّمت لجنة وقف مار الياس- سرعيتا بطلب إلى بلديّة الغابات والرويس للمساعدة في إزالة التّعدّيات عن الأرض التّابعة للوقف، بعد علمها أنّه يتمّ استكمال البناء المخالف بحجّة النّزوح"، موضحةً أنّ "بعد ذلك، تواصل أهالي الغابات وبلديّتها مع القوى الأمنيّة، واستحصلوا على قرار من القاضي العقاري سامر ليشع بهدم البناء كونه مخالفًا، وقد أعطى مهلة 15 يومًا للحلّ. وبسبب رفض المخالفين الالتزام بالقرار واستكمالهم أعمال البناء، تمّ الطّلب من القوى الأمنيّة تنفيذ قرار الهدم، فأقفل المخالفون الطّريق وحالوا دون التّنفيذ".

وشدّدت الدّائرة على أنّ "بعد مرور شهر ونصف شهر على قرار القاضي ليشع بهدم المخالفة، تطالب الدّائرة الإعلاميّة القوى الأمنيّة بتنفيذ قرار الهدم فورًا، فلا يمكن غضّ النّظر عن المخالفات الواضحة احترامًا لقرار القاضي، وصونًا لهيبة الدّولة والقانون"، مركّزةً على "ضرورة استكمال أعمال التّحديد والتّحرير في الأراضي الأخرى المتنازع عليها بين بلدتَي الغابات وأفقا".