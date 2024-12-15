ليندسي لوهان والكويتي بدر إلى صدارة الترند بـ"صور المودة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: شاركت النجمة ليندسي لوهان صورًا نادرة مليئة بالمودة العلنية مع زوجها الكويتي بدر شماس عبر موقع إنستغرام يوم السبت بعد نزهة معًا، وأثار منشورها تفاعلاً استمراراً لحالة الاهتمام الجماهيري بالثنائي منذ تعارفهما، وخطبتهما، ثم زواجهما.

في الصورة الأولى، انحنى الثنائي على بعضهما البعض بينما كانا يبتسمان، وأظهرت الصورة الثانية لوهان 38 عاماً، وهي تقبل شماس، 37 عاماً، على خده بطريقة مرحة بينما كان يرفع علامة حب بيده.

وعلقت نجمة مسلسل "سرنا الصغير" على المنشور قائلة: "موعد غداء مع حبي".

تزوجت لوهان من شماس وهو نائب الرئيس المساعد في إحدى شركات الدعم المالي العالمية، في حفل أقيم في نيسان (ابريل) 2022.

وبعد الاعلان عن الزواج كتبت النجمة العالمية :"أنا أسعد امرأة في العالم. لقد وجدني وعرف أنني أريد أن أجد السعادة والنعمة في نفس الوقت، أنا مندهشة لأن هذا هو زوجي، حياتي وكل شيء بالنسبة لي. يجب على كل امرأة أن تشعر بهذا كل يوم."

وطلبت شماس يدها للزواج في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 بعد أن التقيا في دبي، حيث كانت تعيش منذ عام 2014.

ثم أعلن هو والنجمة الشهيرة عن حملها في آذار (مارس) 2023. ورحبا بمولود ذكر أطلقا عليه اسم لؤي في تموز (يوليو) من ذلك العام.

وفي الشهر الماضي، تحدثت لوهان أيضًا إلى مجلة "إكسترا" عن "التقاليد الجديدة" التي تخطط لتطبيقها كعائلة مكونة من ثلاثة أفراد.

من هو بدر شماس؟

بدر شماس (الوالد كويتي والأم لبنانية) ويعمل بين الكويت، ودبي، والولايات المتحدة، وتذكر بعض المصادر أنه إماراتي، وقد أنهى دراسته في الهندسة الميكانيكية من جامعة جنوب فلوريدا في العام 2010، وحصل على بكالوريوس العلوم في المالية من كلية جون اتش سكايز للأعمال.

يذكر أن بدايات اعلان ليندسي لوهان عن علاقتها مع شماس، حينما شاركت صورة برفقتة في شتاء 2020 خلال تواجدها مع فرقة روك في دبي، وكان بدر معها وذكرت في التعليق حينها بأنه حبيبها، ثم عادت وحذفت البوست، وفيما بعد تطورت العلاقة وصولاً للزواج والانجاب.