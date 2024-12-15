ترامب رشّح مدير منصته "تروث سوشيل" لرئاسة المجلس الاستشاري للاستخبارات

رشّح الرّئيس الأميركي المنتخَب ​دونالد ترامب​، ديفين نونيس (Devin Nunes) الّذي يدير منصّته الاجتماعيّة "تروث سوشيل- Truth Social"، لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات في البيت الأبيض.

وأوضح في بيان، أنّ نونيس سيظل رئيسًا لشبكته "تروث سوشيل"، أثناء قيادته المجلس الاستشاري، لافتًا إلى أنّ "نونيس سيعتمد على خبرته بصفته رئيسًا سابقًا للجنة الاستخبارات في مجلس النّواب، وعلى دوره الرّئيسي في فضح خدعة روسيا، لتزويدي بتقييمات مستقلّة بشأن مدى فعاليّة وملاءمة أنشطة مجتمع الاستخبارات الأميركيّة".

ونونيس عضو جمهوري سابق في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، كان يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النّواب الأميركي خلال بداية الفترة الرّئاسيّة الأولى لترامب. وهو كان قد اتهم مكتب التّحقيقات الفدرالي بإساءة استخدام سلطته للتّجسّس على مسؤول في حملة ترامب الانتخابيّة، كانت له اتصالات روسيّة واسعة النّطاق.

وفي عام 2018 عندما كان رئيسًا للجنة الاستخبارات، أصدر نونيس مذكّرةً مثيرةً للجدل، تقول إنّ مكتب التّحقيقات الفدرالي تآمر ضدّ ترامب عندما كان يحقّق في التّدخّل الرّوسي في الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة لعام 2016.