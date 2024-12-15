منظمة "اس او اس المتوسط": إنقاذ 129 مهاجرًا في البحر الإيوني بين جنوب إيطاليا واليونان

أعلنت منظّمة "اس او اس المتوسّط- SOS Méditerranée" الّتي مقرّها في مرسيليا بجنوب شرق فرنسا، أنّ السّفينة "أوشن فايكينغ- Ocean Viking" التّابعة لها أنقذت 129 مهاجرًا بينهم 43 طفلًا و43 امرأة، في البحر الإيوني بين جنوب إيطاليا واليونان، بالتّعاون مع خفر السّواحل الإيطاليّين.

وأوضحت في بيان، أنّ "من تمّ إنقاذهم أبلغوا فرقنا أنهم غادروا تركيا قبل ستّة أيّام"، مشيرةً إلى أنّ "النّاجي الأصغر سنًّا هو رضيع في شهره الأوّل، يسافر مع والدته".

وتتّجه "أوشن فايكينغ" وعلى متنها 163 ناجيًا إلى ميناء رافينا في شمال شرق إيطاليا، الّذي أجازت السّلطات الإيطاليّة استخدامه لإنزال مهاجرين.

يُذكر أنّ أرقام المنظّمة الدّوليّة للهجرة، تُظهر أنّ 2140 شخصًا فُقدوا أو قضوا في البحر المتوسّط منذ بداية العام الحالي، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.