إعفاء مواطني الدول الأعضاء في "إكواس" من التأشيرات إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو

أعلنت الأنظمة العسكريّة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان تلاه وزير الخارجيّة الماليّة عبد الله ديوب، أنّ "كونفدراليّة دول السّاحل هي منطقة خالية من التّأشيرات لجميع مواطني الدّول الأعضاء" في المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وذلك عشيّة انعقاد قمّة لهذه المنظّمة الإقليميّة.

وأشار البيان، إلى أنّ لرعايا دول إكواس "الحقّ في الدّخول والتّنقّل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفدراليّة دول السّاحل، وفقا للقوانين الوطنيّة السّارية".

وقد صدر هذا البيان بعد نحو أربع وعشرين ساعة على بيان آخَر للدّول الثّلاث، أعلنت فيه أنّ قرارها مغادرة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا "لا رجعة فيه"، متعهّدةً "مواصلة المناقشات الرّامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفدرالية".

ووفقًا لـ"إكواس"، يُصبح انسحاب الدّول الثّلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في كانون الثّاني 2025.