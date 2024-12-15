حمية دعا الخطوط العراقية لاستئناف رحلاتها من لبنان وإليه: عبور طائرات "الميدل إيست" أجواء سوريا

أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، "عبور طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط"، الأجواء السّوريّة إلى مختلف المطارات العراقيّة ودول عربيّة أخرى بشكل عادي، بعد التّنسيق مع المنظّمة الدّوليّة للطّيران المدني ومطار دمشق، من قِبل المديريّة العامّة للطّيران المدني".

ودعا في تصريح، ​الخطوط الجوية العراقية​ إلى "استئناف رحلاتها من العراق إلى ​لبنان​ والعكس، كونه قد تمّت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ 27/11/2024".