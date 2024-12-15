اختبارات الجامعات بعد العودة لنظام الفصلين اليوم

تبدأ اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للجامعات التي عادت لتطبيق الفصلين الدراسيين. وستمتد الاختبارات على مدى 3 أسابيع ما بين عملية واختبارات نهائية، وستتبع ذلك إجازة أسبوعا، الذي يصادف إجازة للمدارس التعليم العام والخاص التي تسمى «إجازة الخريف».

3 أسابيع

يأتي ذلك بناء على ما أعلنته عدد من الجامعات السعودية بشأن التقويم الدراسي لهذا العام، والعودة للفصلين الدراسيين بدل من الثلاثة، حيث اشتمل الإعلان على مواعيد الاختبارات والإجازات التي تبدأ غالبا بالجامعات السعودية في 15 ديسمبر، وتمتد إلى ثلاثة أسابيع، ومن ثم إجازة أسبوعا قبل العودة للبدء الفصل الدراسي الثاني. وقد أعلنت 10 جامعات في المملكة إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة، والعودة للفصلين الدراسيين.

التعليم العام

أقر مجلس الوزراء وفقا لتفاصيل القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، التي نشرت في جريدة «أم القرى»، تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي، ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف، بينما أجازت للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.

إلى ذلك يشتمل الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام والأهلي هذا العام على إجازتين: إجازة مطولة بالأسبوع الرابع، وإجازة منتصف العام الدراسي توافق الأسبوع الثامن، ومدتها أسبوع، تبدأ في الخامس من رجب وتنتهي بالتاسع منه «إجازة الخريف».

إجازة مطولة: ‏ يومي الأربعاء والخميس 10 - 11 جمادى الآخرة المقبل.

إجازة منتصف العام الدراسي: لمدة 9 أيام، تبدأ بنهاية دوام الخميس 3 رجب المقبل.

العودة بعد إجازة منتصف العام الدراسي: الأحد 12 رجب المقبل.

بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني: الأحد 17 شعبان المقبل.

نهاية الاختبارات وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني (إجازة الشتاء): بنهاية دوام الخميس 21 شعبان.

يستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 13 أسبوعا دراسيا (63 يومًا).

يتضمن الفصل الدراسي الثاني إجازتين (إجازة مطوّلة + إجازة منتصف العام الدراسي).

بداية الفصل الدراسي الثالث: الأحد 2 رمضان المقبل. الإجازات