شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد.. مبادرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الحكومة، مبادرة "سوق اليوم الواحد" في العديد من المحافظات المصرية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف من أعباء المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وتشهد الأسواق إقبالاً كبيرًا من المواطنين، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، والخضراوات، والفواكه، واللحوم، والدواجن بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية.

وتهدف المبادرة إلى ضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتحقيق التوازن في الأسواق، بالتعاون بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.