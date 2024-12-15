شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سعودى: اليابان تعد شريكا رئيسيا لدول مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري، بمدينة الرياض، بمشاركة السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجولة الأولى من المفاوضات ناقشت عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.



وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن اليابان تُعد شريكًا رئيسيًا لدول مجلس التعاون مما يجعلها سوقًا أساسيًا لصادرات دول الخليج.



وشارك في الوفد الحكومي للسعودية الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.



يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب السعودية التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.