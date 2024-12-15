اجتمع وزير العدل الإندونيسي سوبتراتمان أندي أغتاس مع السّفير الإيراني لدى إندونيسيا محمد بوروغيردي، لمناقشة إمكانيّة التّوصّل إلى اتفاق بشأن نقل السّجناء الإيرانيّين من إندونيسيا إلى إيران.
وذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسيّة، أنّ سوبتراتمان أشار في ردّه على سؤال حول الموضوع، إلى أنّه "يوجد حاليًّا 59 مواطنًا إيرانيًّا محتجزين في إندونيسيا بتهم تتعلّق بقضايا المخدرات"، موضحًا أنّ الحكومة الإندونيسيّة تقوم حاليًّا بإعداد ورقة بحثيّة سيتم استخدامها لاحقًا، لصياغة مشروع قانون بشأن نقل السّجناء بين البلدان.
بدوره، أفاد وزير العدل الإندونيسي بأنّ وزارته تدرس بعناية الآليّات القانونيّة والسّياسات الّتي ستطبَّق في هذا المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل الإندونيسي ناقش مع السفير الإيراني إمكانية نقل السجناء الإيرانيين إلى بلدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.