وزير العدل الإندونيسي ناقش مع السفير الإيراني إمكانية نقل السجناء الإيرانيين إلى بلدهم

اجتمع وزير العدل الإندونيسي سوبتراتمان أندي أغتاس مع السّفير الإيراني لدى إندونيسيا محمد بوروغيردي، لمناقشة إمكانيّة التّوصّل إلى اتفاق بشأن نقل السّجناء الإيرانيّين من إندونيسيا إلى إيران.

وذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسيّة، أنّ سوبتراتمان أشار في ردّه على سؤال حول الموضوع، إلى أنّه "يوجد حاليًّا 59 مواطنًا إيرانيًّا محتجزين في إندونيسيا بتهم تتعلّق بقضايا المخدرات"، موضحًا أنّ الحكومة الإندونيسيّة تقوم حاليًّا بإعداد ورقة بحثيّة سيتم استخدامها لاحقًا، لصياغة مشروع قانون بشأن نقل السّجناء بين البلدان.

بدوره، أفاد وزير العدل الإندونيسي بأنّ وزارته تدرس بعناية الآليّات القانونيّة والسّياسات الّتي ستطبَّق في هذا المشروع.