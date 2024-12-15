الخازن: عقدة الرئاسة ليست محصورة بتوافق الموارنة ونأمل إجراء حوار بنّاء يُفضي لتسمية الرئيس

رأى عميد المجلس العام الماروني الوزير الأسبق ​وديع الخازن​، أنّ "عقدة الرّئاسة ليست محصورةً بتوافق الفرقاء الموارنة فحسب، إنّما بتوافق جميع المعنيّين، مُسلمين ومسيحيّين، إلّا أنّ التّفاهم بين القادة الموارنة على رئيس للبلاد سيسهم مباشرةً وبنسبة عالية في اكتمال نصاب جلسة الانتخاب؛ وإنهاء الأزمة الرّئاسيّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "من المحتمَل أن نسمع كلامًا جدّيًّا حول الشّخصيّة الرّئاسيّة، وقد يصار إلى انتخابها ما لم تحصل مفاجآت غير سارّة"، معربًا عن أمله في أن "يتلقّف المعنيّون خطورة الأوضاع، وأن يقدموا بشجاعة إلى حوار بنّاء يُفضي إلى إتفاق على تسميّة الرّئيس الرّابع عشر للجمهوريّة، ودرء خطر الفراغ والشّغور، احترامًا لموقع الرّئاسة الأولى".

ودعا الخازن إلى أن "تكون هذه الأيّام المفصليّة محطّةً لفحص ضمائرنا، ولنعمل معًا، ليس فقط لتدوير الزّوايا وخفض منسوب الإحتقان والتّباغض، بل أيضًا للتّلاقي وتلافي الفراغ البغيض؛ والسّعي لبعث الحياة في عروق إدارات الدّولة كافّة".