أعرب الرّئيس الأميركي جو بايدن (Joe Biden)، خلال اتصال مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرّئيس هان داك-سو (الّذي تولّى مؤخّرًا مهام منصبه خلفًا للرّئيس يون سوك يول، الّذي عزله البرلمان السّبت)، عن تقديره "لصمود الدّيمقراطيّة وسيادة القانون في جمهوريّة كوريا"، مؤكّدًا مجدّدًا "التزام الولايات المتحدة الأميركية الصّارم تجاه شعب جمهوريّة كوريا".
ولفت البيت الأبيض في بيان، إلى أنّهما "ناقشا التّقدّم الهائل الّذي أُنجز في السّنوات الأخيرة، لتعزيز التّحالف بين الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة"، مشيرًا إلى أنّ "بايدن أعرب عن ثقته بأنّ التّحالف سيبقى ركيزة السّلام والازدهار في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، خلال تولّي هان الرّئاسة بالوكالة".
وكان قد أيّد النّواب الكوريّون الجنوبيّون أمس، عزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفيّة لفترة وجيزة، ما أغرق البلاد في إحدى أسوأ أزماتها السّياسيّة خلال عقد. وعُيّن هان داك-سو (Han Duck-soo) رئيسًا بالوكالة، بانتظار أن تبتّ المحكمة الدّستوريّة في تثبيت عزل يون من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية: التحالف بين البلدين ركيزة للسلام بمنطقة المحيطَين الهندي والهادئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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