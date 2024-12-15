شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة دورى نادى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم بنادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بطولة دورى نادى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم في نسختها الثامنة في نادي الصيد بالدقى، بمشاركة 19 فريقا من جميع الهيئات والجهات القضائية على مستوى الجمهورية.

حضر افتتاح بطولة دوري مستشاري قضايا الدولة كل من: المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس نادي هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد ضياء أمين صندوق نادى مستشارى قضايا الدولة، وأعضاء المجلس المستشار محمد عبد اللطيف والدكتور محمد فتحى والمستشار محمد حرويس والمستشار مصطفى الأنصارى والمستشار محمود الشيخ.

وأكد المستشار محمد عبد اللطيف، أن هناك حرصا من نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة على تجمع كل الهيئات والجهات القضائية على مستوى الجمهورية والتواجد فى أجواء يسودها الود والتنافس الرياضي.



احدى الفرق المشاركة بالبطولة



احدى مبارايات بطولة دورى نادى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم



انطلاق بطولة دورى نادى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم



جانب من الحضور في بطولة دورى نادى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم



دورى نادى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم



من فعاليات بطولة دورى نادى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم