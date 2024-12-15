شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسهم ترتفع بنسبة تتجاوز 15% خلال ثانى أسبوع فى ديسمبر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 5 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال ثاني أسبوع في شهر ديسمبر الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:



1- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 18.03% ليصل إلى مستوى 7.200 جنيه.

2- المهندس للتأمين بنسبة 18.83% ليصل إلى مستوى 25.620 جنيه.

3- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 19.87% ليصل إلى مستوى 3.680 جنيه.

4- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 22.01% ليصل إلى مستوى 23.390 جنيه.

5- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 23.50% ليصل إلى مستوى 0.536 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30795.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 8575.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11735.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 38020.13 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 8144.88 نقطة.