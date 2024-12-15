شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تنجح فى تركيب 44 ألف عداد لسارقى تيار لم يتقدموا بطلب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تركيب 44 ألف عداد كودى لمن لم يسبق له تقديم طلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وذلك منذ صدور قرار وزير الكهرباء فى أغسطس الماضي بإلغاء نظام الممارسة وكافة الشروط الخاصة بتركيب عدادات كودية من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي.

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية تمكنوا من تنفيذ طلبات 516 ألف طلب تركيب عدادات كودية بدلا من نظام الممارسة تم تقديمهم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

أشار المصدر، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدرت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بتكثيف محاضر الضبطية القضائية وتحويل الممارسات إلى عدادات كودية بشكل إجبارى، وجاءت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في مقدمة شركات التوزيع من حيث عدد محاضر السرقات وإعادة تقيم قيمة الممارسات لاسترداد أموال الدولة المنهوبة.