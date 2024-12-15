اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

دبا الحصن - كلباء 16:45

النصر - خورفكان 16:45

الجزيرة - العين 19:30

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 20:30

- برينتفورد 23:00

- ليغانيس 00:00

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز - الرجاء 17:00

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك - المصري 23:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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