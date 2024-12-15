الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن - كلباء 16:45
النصر - خورفكان 16:45
الجزيرة - العين 19:30
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 20:30
تشيلسي - برينتفورد 23:00
برشلونة - ليغانيس 00:00
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز - الرجاء 17:00
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
الزمالك - المصري 23:00
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