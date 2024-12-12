دوري أبطال أوروبا: ثنائية توريس تمنح برشلونة فوزا مثيرا على دورتموند

الرياص - اسماء السيد - دورتموند (ألمانيا) : سجل البديل فيران توريس هدفين ليقود فريقه برشلونة الاسباني الى الفوز على بوروسيا دورتموند الالماني 3 2 في عقر دار الاخير الاربعاء ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده الى 15 نقطة من أصل 18 ممكنة بعد ان مُني بخسارته الوحيدة في الجولة الاولى أمام موناكو عندما أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وهي الخسارة الثانية لدورتموند بعد سقوطه أمام ريال مدريد الإسباني في المسابقة القارية، علما انه حقق الفوز في اربع مباريات على كلوب بروج البلجيكي وسلتيك الاسكتلندي وشتورم غراتس النمسوي ودينامو زغرب الكرواتي.

اشرك مدرب برشلونة الالماني هانزي فليك تشكيلة هجومية بحتة مؤلفة من الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم دورتموند السابق، وداني اولمو ولامين جمال والبرازيلي رافينيا.

في المقابل، كان الاعتماد في صفوف دورتموند على هدافه الغيني سيرهو غيراسي ومهاجمه الشاب الانكليزي جيمي غيتنز الذي يتألق في صفوفه هذا الموسم.

كان الفريق الكاتالوني الافضل في مطلع المباراة وسنحت له أول فرصة عندما مرر جمال كرة متقنة داخل المنطقة تابعها رافينيا لكنها مرت الى جانب القائم (14).

ردّ دورتموند بمحاولة بوسطة النسموي سابيتسر مارسيل مرت فوق العارضة (18).

وسدد جمال كرة بيسراه من مشارف المنطقة ارتمى عليها حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل (20).

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة بدأها اولمو ومرر كرة أمامية بينية رائعة باتجاه رافينيا الذي كسر مصيدة التسلل وسدد كرة زاحفة بيسراه داخل الشباك (53).

لكن الضيوف لم ينعموا طويلا بالتقدم لأن الحكم احتسب ركلة جزاء اثر قيام مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي بدفع غيراسي داخل المنطقة فانبرى لها الاخير بنجاح (60).

ونجح البديل فيران توريس في منح التقدم لبرشلونة عندما سدد البديل الاخر فيرمين لوبيس كرة قوية تصدى لها حارس دورتموند دون أن يلتقطها لتتهيأ أمام توريس فتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (75).

ومرة أخرى، لم ينعم الفريق الكاتالوني طويلا بتقدمه لان دورتموند أدرك التعادل مجددا عندما نجح مايكل غروس في كسر مصيدة التسلل ومرر كرة باتجاه غيراسي ليتابعها في المرمى الخالي من حارسه (78).