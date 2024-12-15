بطولة إسبانيا: أتلتيكو يلحق ببرشلونة بالصدارة موقتا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : واصل أتلتيكو مدريد سلسلسة انتصاراته في مختلف المسابقات ورفعها إلى 11 إثر تغلبه على ضيفه خيتافي 1 0 الأحد، ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني موقتا برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يلتقي لاحقا مع ضيفه ليغانيس المتواضع، ومتقدما بفارق نقطة عن جاره ريال مدريد مستغلا تعادل الأخير، الذي يملك مباراة مؤجلة، مع مضيفه رايو فايكانو 3 3 السبت.

والفوز هو الحادي عشر تواليا لأتلتيكو في مختلف المسابقات والسادس في الدوري علما بأن خسارته الأخيرة محليا تعود إلى سقوطه أمام ريال بيتيس 0 1 في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

سجل فريق العاصمة خلال هذه السلسلة في مختلف المسابقات 31 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

ولم يخسر أتلتيكو مدريد أيضا أمام خيتافي منذ 13 عاما وتحديدا في 27 مباراة، منها اثنتان وديتان، منذ سقوطه أمامه 2 3 في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011.

سيطر أتلتيكو على مجريات اللعب في الشوط الأول لكن لاعبه البرازيلي سامويل لينو أهدر فرصتين جيدتين للتسجيل في الدقيقتين 13 و18.

وقرر مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني تعزيز الجبهة الهجومية في مطلع الشوط الثاني فأشرك المهاجم النروجي ألكسندر سورلوث على حساب لينو.

وسرعان ما أخرج أيضا نجله جوليانو سيميوني وأشرك بدلا منه مواطنه أنخل كوريا (56).

وأثمر ضغط أتلتيكو عندما استثمر سورلوث كرة عرضية متقنة من البديل الآخر الأرجنتيني ناهويل مولينا ليتابعها برأسه داخل شباك خيتافي (69).